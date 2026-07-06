Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Langfristige Performance 06.07.2026 10:03:54

SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Helvetia Baloise-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 96,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,341 Helvetia Baloise-Aktien im Depot. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Aktien wären am 03.07.2026 2 190,28 CHF wert, da der Schlussstand 211,80 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 119,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Helvetia Baloise eine Börsenbewertung in Höhe von 20,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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