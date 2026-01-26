Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Profitable Helvetia Baloise-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Helvetia Baloise-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 159,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,539 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 192,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 007,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,08 Prozent gesteigert.
Helvetia Baloise war somit zuletzt am Markt 19,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
10:04
|SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.01.26
|SIX-Handel SLI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|207,80
|0,39%