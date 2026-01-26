SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Helvetia Baloise-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 159,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,539 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 192,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 007,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,08 Prozent gesteigert.

Helvetia Baloise war somit zuletzt am Markt 19,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at