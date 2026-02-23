Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.02.2025 wurde das Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Helvetia Baloise-Aktie 161,30 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,620 Helvetia Baloise-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 198,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,06 Prozent vermehrt.
Helvetia Baloise wurde am Markt mit 19,71 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
