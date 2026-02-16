Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Frühe Anlage
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 100,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Helvetia Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 100,000 Helvetia Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 970,00 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Anteils am 13.02.2026 auf 189,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,70 Prozent angewachsen.
Helvetia Baloise wurde am Markt mit 18,85 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|SIX-Handel SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|210,00
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.