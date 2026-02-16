SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Helvetia Baloise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 100,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Helvetia Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 100,000 Helvetia Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 970,00 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Anteils am 13.02.2026 auf 189,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,70 Prozent angewachsen.

Helvetia Baloise wurde am Markt mit 18,85 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at