Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Rentables Helvetia Baloise-Investment?
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia Baloise von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Helvetia Baloise-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 192,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 51,894 Helvetia Baloise-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.07.2026 11 105,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 214,00 CHF belief. Mit einer Performance von +11,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Helvetia Baloise wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,22 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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