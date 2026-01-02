SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 85,40 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,096 HIAG Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 887,59 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 30.12.2025 auf 118,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 38,88 Prozent mehr wert.

Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,20 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at