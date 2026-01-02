HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

HIAG Immobilien-Investment 02.01.2026 10:03:35

SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren HIAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 85,40 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,096 HIAG Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 887,59 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 30.12.2025 auf 118,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 38,88 Prozent mehr wert.

Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,20 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
