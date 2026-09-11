HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Lohnender HIAG Immobilien-Einstieg?
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,408 HIAG Immobilien-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 127,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 645,34 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 16,45 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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