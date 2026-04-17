HIAG Immobilien Aktie

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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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HIAG Immobilien-Investition im Blick 17.04.2026 10:03:58

SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen HIAG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Am 17.04.2016 wurden HIAG Immobilien-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 96,10 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,058 HIAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 672,22 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 16.04.2026 auf 141,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 46,72 Prozent gestiegen.

Am Markt war HIAG Immobilien jüngst 1,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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