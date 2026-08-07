SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren HIAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 98,90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 1,011 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 06.08.2026 130,84 CHF wert, da der Schlussstand 129,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte HIAG Immobilien einen Börsenwert von 1,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at