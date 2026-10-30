HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Lohnende HIAG Immobilien-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades HIAG Immobilien-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HIAG Immobilien-Aktie 103,00 CHF wert. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,971 HIAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,57 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 29.10.2026 auf 131,40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 27,57 Prozent.
Zuletzt verbuchte HIAG Immobilien einen Börsenwert von 1,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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