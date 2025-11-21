SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 95,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,044 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,04 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 20.11.2025 auf 115,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,04 Prozent gesteigert.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at