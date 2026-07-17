HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Lohnende HIAG Immobilien-Anlage?
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,906 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.07.2026 121,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 134,20 CHF belief. Mit einer Performance von +21,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,36 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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