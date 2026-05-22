Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HIAG Immobilien-Performance im Blick 22.05.2026 10:04:00

SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HIAG Immobilien-Aktien gewesen.

Am 22.05.2025 wurde die HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 99,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 10,081 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 368,95 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte HIAG Immobilien einen Börsenwert von 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HIAG Immobilien AG

mehr Nachrichten