HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Performance im Blick
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.05.2025 wurde die HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 99,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 10,081 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 368,95 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36,90 Prozent.
Zuletzt verbuchte HIAG Immobilien einen Börsenwert von 1,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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