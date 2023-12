SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 08.12.2022 wurden HIAG Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 125,313 HIAG Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 849,62 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,50 Prozent verringert.

HIAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 793,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at