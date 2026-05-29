SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades HIAG Immobilien-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das HIAG Immobilien-Papier an diesem Tag 79,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,263 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 045,45 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 28.05.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,45 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at