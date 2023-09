SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes HIAG Immobilien-Investment eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen HIAG Immobilien-Anteile letztlich bei 125,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,000 HIAG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 619,20 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 28.09.2023 auf 77,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,08 Prozent verringert.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 801,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at