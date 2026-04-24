SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: Über diese Dividende können sich HIAG Immobilien-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Wert HIAG Immobilien am 23.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,70 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die HIAG Immobilien-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,12 Prozent erhöht.

HIAG Immobilien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der HIAG Immobilien-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 145,60 CHF aus dem Geschäft. Heute wird das HIAG Immobilien-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 weist der HIAG Immobilien-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,12 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,86 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von HIAG Immobilien via SIX SX 49,79 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 53,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

HIAG Immobilien- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,00 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der HIAG Immobilien-Aktie

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens HIAG Immobilien beträgt aktuell 1,467 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie HIAG Immobilien weist aktuell ein KGV von 10,42 auf. Der Umsatz von HIAG Immobilien belief sich in 2025 auf 165,670 Mio. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 11,38 CHF.

Redaktion finanzen.at