SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Highlight Event and Entertainment-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 16,27 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 614,684 Highlight Event and Entertainment-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 3 319,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,81 Prozent verringert.

Highlight Event and Entertainment wurde am Markt mit 69,94 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at