SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Highlight Event and Entertainment-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,72 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,216 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Aktien wären am 24.02.2026 26,35 CHF wert, da der Schlussstand 6,25 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,65 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 80,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at