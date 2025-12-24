SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,35 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 69,697 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 8,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 578,48 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,15 Prozent.

Highlight Event and Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at