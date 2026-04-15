Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Investition
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.04.2023 wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,39 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 74,675 Highlight Event and Entertainment-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 474,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,35 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,58 Prozent.
Highlight Event and Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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