Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Rentables Highlight Event and Entertainment-Investment?
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,44 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 3,930 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie auf 5,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,65 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,35 Prozent.
Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 59,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
09:28
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|SPI aktuell: SPI klettert nachmittags (finanzen.at)
|
04.11.26
|SPI-Handel aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
04.11.26
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.11.26
|SIX-Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,00
|-8,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.