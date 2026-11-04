SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,44 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 3,930 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie auf 5,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,65 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,35 Prozent.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 59,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at