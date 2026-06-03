Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Performance unter der Lupe
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Highlight Event and Entertainment-Papier statt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 7,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 388,889 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 986,11 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Anteils am 02.06.2026 auf 5,75 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,14 Prozent abgenommen.
Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 76,41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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