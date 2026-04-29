Highlight Event and Entertainment Aktie

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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Frühe Investition 29.04.2026 10:03:44

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Highlight Event and Entertainment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 15,09 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,628 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,75 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,11 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 38,11 CHF entspricht einer negativen Performance von 61,89 Prozent.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 79,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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