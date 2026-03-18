Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Performance im Blick
|
18.03.2026 10:04:50
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet
Das Highlight Event and Entertainment-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,981 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,09 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,91 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 76,41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
18.03.26
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.03.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.03.26
|Stabiler Handel: SPI beginnt den Handel wenig verändert (finanzen.at)
|
11.03.26
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Aktien in diesem Artikel
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,45
|0,78%