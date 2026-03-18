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Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Performance im Blick 18.03.2026 10:04:50

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Highlight Event and Entertainment-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,981 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,09 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,91 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 76,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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