Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Langfristige Investition 20.05.2026 10:04:25

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,74 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,605 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 5,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20,91 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,09 Prozent verringert.

Highlight Event and Entertainment wurde am Markt mit 81,54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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