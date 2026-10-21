Highlight Event and Entertainment Aktie

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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Lukrative Highlight Event and Entertainment-Investition? 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Highlight Event and Entertainment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 137,931 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 4,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 686,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,31 Prozent verringert.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 58,23 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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