SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Highlight Event and Entertainment-Investition eingebracht

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Highlight Event and Entertainment-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,73 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,900 Highlight Event and Entertainment-Papiere. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Aktien wären am 22.08.2023 780,85 CHF wert, da der Schlussstand 11,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 21,92 Prozent.

Highlight Event and Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111,24 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at