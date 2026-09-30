SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,58 CHF. Bei einem Highlight Event and Entertainment-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,624 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 353,39 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,66 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich zuletzt auf 62,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at