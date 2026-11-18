Investoren, die vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Highlight Event and Entertainment-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 226,994 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 5 349,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,36 CHF belief. Mit einer Performance von -46,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 67,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at