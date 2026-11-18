Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Investment im Blick
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Highlight Event and Entertainment-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 226,994 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 5 349,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,36 CHF belief. Mit einer Performance von -46,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 67,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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