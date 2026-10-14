SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Highlight Event and Entertainment-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie betrug an diesem Tag 15,81 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,323 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 4,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27,44 CHF wert. Damit wäre die Investition 72,56 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 56,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at