Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Lohnender Highlight Event and Entertainment-Einstieg?
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07.10.2026 10:03:42
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren angefallen
Am 07.10.2021 wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,55 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 363,005 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 4,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 589,96 CHF wert. Mit einer Performance von -84,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 56,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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