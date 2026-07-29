SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag 7,35 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 136,054 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 755,10 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 28.07.2026 auf 5,55 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,49 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Highlight Event and Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 71,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at