SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien verdienen können.

Am 07.04.2025 wurde die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag 1,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 000,000 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 955,00 CHF, da sich der Wert eines HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 02.04.2026 auf 2,96 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 195,50 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) betrug jüngst 48,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at