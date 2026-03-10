HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Lohnende HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.03.2025 wurde das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie betrug an diesem Tag 1,21 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 82,645 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 2,29 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,84 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 188,84 CHF, was einer positiven Performance von 88,84 Prozent entspricht.
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) war somit zuletzt am Markt 37,52 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
