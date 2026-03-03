SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 182,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,945 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 2,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,27 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 98,75 Prozent.

Der Marktwert von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) betrug jüngst 37,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at