SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 20,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 495,050 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,35 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 658,42 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 83,42 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Börsenbewertung in Höhe von 49,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at