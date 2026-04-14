HT5 Aktie

HT5 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investmentbeispiel 14.04.2026 10:03:52

SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 20,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 495,050 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,35 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 658,42 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 83,42 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Börsenbewertung in Höhe von 49,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)

mehr Nachrichten