HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren
Das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 173,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,780 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die gehaltenen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile wären am 02.02.2026 12,34 CHF wert, da der Schlussstand 2,14 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 12,34 CHF, was einer negativen Performance von 98,77 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich jüngst auf 34,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
03.02.26
|SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: SPI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI aktuell: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.at)