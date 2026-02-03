HT5 Aktie

HT5 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage 03.02.2026 10:04:03

SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gewesen.

Das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 173,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,780 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die gehaltenen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile wären am 02.02.2026 12,34 CHF wert, da der Schlussstand 2,14 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 12,34 CHF, was einer negativen Performance von 98,77 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich jüngst auf 34,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

