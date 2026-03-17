HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Frühe Anlage
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,04 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 84,90 Prozent.
Insgesamt war HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) zuletzt 47,70 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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