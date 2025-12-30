HT5 Aktie

HT5 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage? 30.12.2025 10:03:41

SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,582 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2,29 CHF, da sich der Wert eines HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 29.12.2025 auf 1,45 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 97,71 Prozent.

Am Markt war HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 25,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Nachrichten

Analysen zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,58 0,32% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen