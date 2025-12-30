HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Lukrative HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage?
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,582 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2,29 CHF, da sich der Wert eines HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 29.12.2025 auf 1,45 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 97,71 Prozent.
Am Markt war HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 25,16 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
