SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 31.03.2016 wurden HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 188,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,531 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,49 CHF, da sich der Wert eines HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 30.03.2026 auf 2,81 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,51 Prozent verringert.

Der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 48,53 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at