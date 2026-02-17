HT5 Aktie

HT5 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Einstieg? 17.02.2026 10:11:40

SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Einstiegs gewesen.

Das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,128 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11,23 CHF, da sich der Wert eines HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 16.02.2026 auf 2,19 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 88,77 Prozent.

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)

mehr Nachrichten