HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Lohnender HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Einstieg?
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren angefallen
Das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,128 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11,23 CHF, da sich der Wert eines HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 16.02.2026 auf 2,19 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 88,77 Prozent.
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
17.02.26
|SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
11.02.26
|SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)