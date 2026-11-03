Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Hochrechnung
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 03.11.2021 wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag bei 82,10 CHF. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,218 Huber + Suhner-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,51 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 02.11.2026 auf 163,80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 99,51 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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