SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Huber + Suhner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag 75,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 13,193 Huber + Suhner-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 277,04 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 07.09.2026 auf 172,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 127,70 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 3,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at