Huber + Suhner Aktie

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WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Lohnendes Huber + Suhner-Investment? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 200,000 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 320,00 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 30.03.2026 auf 171,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 243,20 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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