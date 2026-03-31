Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Lohnendes Huber + Suhner-Investment?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht
Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 200,000 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 320,00 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 30.03.2026 auf 171,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 243,20 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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