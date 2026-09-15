SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,95 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 156,372 Huber + Suhner-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 164,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 707,58 CHF wert. Mit einer Performance von +157,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,20 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at