Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Lukrative Huber + Suhner-Investition?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,95 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 156,372 Huber + Suhner-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 164,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 707,58 CHF wert. Mit einer Performance von +157,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,20 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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