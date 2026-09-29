Huber + Suhner Aktie

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WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Lukratives Huber + Suhner-Investment? 29.09.2026 10:03:33

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Huber + Suhner-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 66,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,106 Huber + Suhner-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 178,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 697,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 169,79 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 3,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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