Anleger, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2025 wurde das Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 141,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Huber + Suhner-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,621 Huber + Suhner-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 638,42 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 16.11.2026 auf 164,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,38 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at