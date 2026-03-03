Huber + Suhner Aktie

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Investmentbeispiel 03.03.2026 10:04:01

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 46,80 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,368 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 102,56 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 02.03.2026 auf 192,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 4 102,56 CHF entspricht einer Performance von +310,26 Prozent.

Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 3,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

