Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Anlage im Blick
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers betrug an diesem Tag 67,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,481 Huber + Suhner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 245,63 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 31.08.2026 auf 165,80 CHF belief. Mit einer Performance von +145,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Huber + Suhner eine Börsenbewertung in Höhe von 3,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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