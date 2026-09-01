SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers betrug an diesem Tag 67,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,481 Huber + Suhner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 245,63 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 31.08.2026 auf 165,80 CHF belief. Mit einer Performance von +145,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Huber + Suhner eine Börsenbewertung in Höhe von 3,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at